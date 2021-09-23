Завершилось обсуждение проекта поправок в структуру региональной казны. В двух чтениях их рекомендовали к принятию.

Министр труда и соцзащиты Сергей Егоров на заседании сказал, что причиной резкого сокращения социальных выплат безработным гражданам и оплаты ЖКУ отдельным категориям стало восстановление экономики. Безработных значительно меньше — отсюда и экономия.

Егоров признал, что причиной сокращения числа льготников является и пандемия коронавируса, и естественная убыль населения, и отсутствие документов на льготы у некоторых граждан.

Указанные деньги, по словам чиновника, в областной бюджет не попадут — это федеральные средства.