Саратовская область сэкономит около 1 млрд рублей, благодаря новым поправкам в Бюджетный кодекс. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в телеграм-канале.

— Сегодня в Госдуме приняли федеральный закон, который позволит снизить долговую нагрузку на регионы и сократить их расходы на обслуживание коммерческих заимствований.

Будет оказана помощь в замещении ранее взятых банковских кредитов бюджетными под 0,1% годовых.

Экономия на обслуживании банковских кредитов для бюджета Саратовской области составит почти 1 млрд рублей. Эти средства регион сможет направить на первоочередные нужды по решению проблем жителей области, — написано в сообщении.