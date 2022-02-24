Сегодня, 24 февраля, состоялся очередной онлайн-брифинг министерства здравоохранения области на тему коронавируса.

Министр здравоохранения Олег Костин заявил, что Саратовская область собирается вернуться на докоронавирусный уровень.

— Позавчера четко прозвучала позиция премьер-министра Мишустина, что необходимо вывести всю медицину на допандемийный уровень, переводить поликлиники и стационары на полный прием. Тем более у нас есть новая инфекционная больница, которая вышла на полную мощность и возьмет на себя нагрузку, позволив облегчить работу стационаров, — заметил представитель ведомства.

Министр отметил, что в области привиты 1 млн 337 тысяч 132 человека. Охват вакцинации составил 68,6%. Также прививку уже сделали 1247 подростков.

Также он напомнил, что в регионе продолжает работать 121 вакцинальный пункт в 70 медицинских организациях, а также 33 мобильных прививочных пункта в торговых центрах.

— Что касается тестирования, за последние сутки проведено 10089 исследований, обследованы 9466 человек. Мы стали активно использовать экспресс-диагностику. Закуплено дополнительно тестов на 10 миллионов, — сообщил Костин.