По данным аналитиков фонда «Петербургская политика» Саратовская область за февраль этого года остается регионом с пониженной социально-политической устойчивостью.

Эксперты выяснили, что обстановка в Саратовской области хуже, чем в Пензенской области, но лучше, чем в Ненецком автономном округе и республике Коми.

К положительным событиям региона отнесли снижение налога на имущество организаций, которое предложил губернатор Валерий Радаев.

Кроме того, предприятие «Алмаз» занялось серийным производством сверхвысокочастотных переключателей для искусственных спутников Земли.