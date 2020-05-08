В Саратовской области постепенно вымирает население. Это видно из статистики за январь-март текущего года, опубликованной на официальном сайте Росстата в пятницу, 8 мая.

По документу видно, что за три месяца 2020 года в регионе родилось 4,396 тысячи человек. В прошлом году за этот же период зарегистрировали больше рождений — 4,853 тысячи. При этом показатель смертности вы этом году выше, чем в прошлом — 8,656 и 8,724 тысячи соответственно.

Таким образом, естественная убыль населения составила -4,260 тысячи человек, что на 389 больше прошлого года. По прежнему наш регион по этому показателю остается на третьем месте в ПФО после Нижегородской (-5,623 тысячи) и Самарской (-4,305 тысячи) областей.

Помимо этого, местные жители стали реже вступать в брак. За три месяца 2020 года было зарегистрировано 2,010 тысячи росписей, к тому как в прошлом году — 2,159 тысячи. А вот разводов стало больше — 2,146 тысячи к 2,246 тысячи соответственно.