Саратовская область вошла в тройку лидеров ПФО по снижению уровня безработицы. Об этом сегодня, 26 апреля, рассказал председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По итогам прошлого года в регионе общая безработица снизилась с 6,3% до 3,7%.

— По этому показателю мы занимали ранее 12 место в Приволжском федеральном округе, на начало 2022 года находимся на 3 месте, — отметил Бусаргин.

По словам экспертов, в настоящее время ситуация на рынке труда области стабильная. За год численность безработных снизилась в 1,7 раза.