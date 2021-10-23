В Саратовской области намолотили 1,5 млн тонн семян подсолнечника.

Это лучший показатель в ПФО, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Лидеры по валовому сбору: Калининский район 92 тыс.тонн, Самойловский район 90 тыс.тонн, Аркадакский район 81,2 тыс.тонн. В заволжских районах лидером является Пугачевский район с валовым сбором в 68,0 тыс.тонн.

Наибольшая урожайность этой культуры достигнута в Аркадакскому р-н 18,8 ц/га, в Романовском 17,1 ц/га. Средняя урожайность по области 11,6 ц/га.