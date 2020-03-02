Саратовская область возглавила список регионов, где зафиксировано бешенство, сообщает пресс-служба Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

В феврале текущего года число зараженных животных достигло 167. В тройке лидеров по распространению Саратовская, Московская и Смоленская области. Зафиксированы случаи заражения крупного рогатого скота, собак, кошек, лис и других животных.

Бешенство – инфекционное заболевание. Оно передается со слюной при укусе. При выявление признаков заражения, нужно обратиться немедленно к врачу.