По итогам первого полугодия 2021 года Саратовская область стала самым вымирающим из регионов России. Это стало известно 1 сентября из опубликованного доклада Росстата о социально-экономическом развитии России.

Саратовская область за первые шесть месяцев потеряла только по естественным причинам 12 тысяч человек. На 20,86 тысяч умерших пришлось только 8,832 тысячи появившихся на свет малышей.

Также в этом году сыграла роль и возросшая миграционная убыль. По числу уехавших Саратов занял второе место, уступив только Омской области. Из нее с начала года уехали 4,881 тысячи человек, а из Саратовской области немного меньше— 4,193 тысячи человек.

Общее количество миграционных и естественных потерь достигли в регионе с начала года 16,221тысячи человек. По абсолютной убыли Саратовская область и заняла первое место в России. На втором — Нижегородская область, там вымирание было частично компенсировано переехавшими людьми. То же самое касается и других регионов страны — там вымирание «сглаживается» приезжающим потоком.

Напомним, что Саратовская область возглавила список «вымирающих» регионов России еще в феврале 2020 года. После этого вопрос большой убыли населения региона обсуждался в Госдуме, где на этой почве разгорелась полемика между Геннадием Зюгановым, Вячеславом Володиным и Владимиром Жириновским.

После этого, в мае прошлого года Саратовская область немного «подправила» свое положение и стала третьей по темпам вымирания в ПФО. Весной этого года губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании в местной облдуме выступил с отчетом и признал большую убыль саратовского населения. Он говорил, что необходимо «эффективно задействовать весь комплекс социально-экономических механизмов, способных положительно влиять на демографию».