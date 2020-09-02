Росстат сообщил об обстановке заболеваемости сифилисом в ряде субъектов Российской Федерации за первое полугодие нынешнего года.

В целом в стране ситуация с заболеваемостью сифилисом остается благополучной, но не в отдельных субъектах. Так, в Саратовской области уровень заболеваемости в 2,4 раза выше всех среднероссийских показателей. Других «абсолютных» лидеров больше в стране не наблюдается. Высокие показатели в 2 и 2,3 раза выше среднероссийских наблюдаются только в Республике Ингушетия, Калужской и Томской областях.