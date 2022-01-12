В минувшем году Саратовская область значительно улучшила свои позиции в туристическом рейтинге и поднялась на 25 строчку.

Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба со ссылкой на данные, которые опубликовал журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Для сравнения, в 2020 году область занимала 32 место. Аналитики считают, что важным событием для развития туризма Саратовской области стало открытие масштабного комплекса на месте приземления Юрия Гагарина под Энгельсом.