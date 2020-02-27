Саратовская область улучшила позиции в рейтинге развития государственно-частного партнерства. Об этом сообщает минэкономразвития.

Так, по итогам 2019 года регион улучшил свои показатели на шесть позиций.

При формировании рейтинга учитывались факторы, характеризующие особенности развития сферы ГЧП: опыт реализации инвестиционных проектов, развитие институциональной среды региона и нормативно-правовое обеспечение. К успешной практике использования этих механизмов относится открытие международного аэропорта «Гагарин».

Также на основе государственно-частного партнерства в регионе развивается централизованное теплоснабжение.

Всего за прошедший гожа на территории области количество проектов увеличилось с 17 до 187. Из них 11 — концессионные соглашения и соглашения о ГЧП, 167 проектов – иные формы.

— Мы рассматриваем ГЧП как один из приоритетов инвестиционной политики области. Данный формат взаимодействия власти и бизнеса помогает развивать инфраструктурные проекты, которые в свою очередь будут способствовать достижению национальных целей. Прежде всего, это проекты в медицинской, образовательной, транспортной сферах, а также проекты по эффективному использованию городского пространства, — отметила министр экономического развития области Юлия Швакова.