Сегодня исполнился год с того момента, как в Саратовской области были введен режим повышенной готовности к ЧС, связанный с пандемией коронавируса.

Год назад, 17 марта 2020 года, губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о введение в регионе режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. В этот же день год назад впервые собрался региональный оперативный штаб.

Первый заболевший новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области был зарегистрирован 19 марта 2020 года. Женщина «привезла» тогда covid-19 из Италии. За год в регионе зарегистрировано 52,536 тысячи человек, выздоровели за это время 47,317 тысячи человек.