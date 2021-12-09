9 декабря 2021 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки ознакомился с планами развития Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Его сопровождали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители профильных Министерств РФ и другие официальные лица.

В ходе посещения прозвучало, что строительные работы по комплексу новых зданий инфекционной больницы в Перьми планируется начать в 2022 году.

Напомним, что в настоящее время в 5 регионах ПФО ведётся строительство 6 новых учреждений здравоохранения, 5 из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году: Перинатальный центр в Республике Марий Эл, Детские республиканские клинические больницы в Республиках Мордовия и Татарстан, Областная клиническая инфекционная больница в Оренбургской области и Областная инфекционная больница Саратовской области. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию в Саратовской области клинический онкологический диспансер.

По данным телеграм-канала председателя Правительства Саратовской области Романа Бусаргина, в настоящее время на строительной площадке новой инфекционной больницы Саратова задействовано 340 строителей и 160 человек техперсонала, а также 10 единиц спецтехники. Подрядные организации ускоряют темпы работ для сдачи его в текущем месяце.

В настоящий момент завершено благоустройство территории, на завершающей стадии работы по подключению наружного видеонаблюдения. Продолжается установка сложного медицинского оборудования: настройка аппарата компьютерной томографии, монтаж рентген-аппарата. В ближайшее время ожидается поставка МРТ. Продолжается опрессовка кислородной системы. Персонал приступает к комплектации операционных и родильных помещений.

Напомним, инфекционный центр должен разгрузить медучреждения региона и войти в «санитарный щит» страны.

По материалам пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО



