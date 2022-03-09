Саратовская область входит в десятку регионов России по наибольшей обеспеченности сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

Запас продовольственной пшеницы в регионе сегодня — более 770 тысяч тонн, при годовой потребности области 300 тысяч тонн. Продовольственного зерна хватит на 2,5 года вперед.

По подсолнечному маслу регион — один из лидеров российского производства. В 2021 году произвели 1,8 миллионов тонн подсолнечника и более 500 тысяч тонн масла подсолнечного. Региональный запас складов готовой продукции предприятий заполнен на полуторагодовую потребность населения области и ежедневно пополняется.

Запас сахара превышает 11,3 тысяч тонн, что достаточно практически до конца года. В конце сентября ожидается производство сахара с урожая сахарной свеклы этого года.

По макаронным изделиям объем готовой продукции на складах производителей и сетей удовлетворяет потребность населения на 3-4 месяца, т.е. до нового урожая. При этом, с учетом существенных запасов пшеницы – он ежедневно пополняется. На сегодняшний день запас макаронных изделий в регионе составляет 4,2 тысяч тонн.