Об этом председатель попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин сообщил на встрече с губернатором Валерием Радаевым.

-Регион завершил программу досрочно. За три года новые квартиры получили 10 тыс. человек – это хороший результат. Деньги были потрачены эффективно. Но после 2017 года по области выявлено еще более 700 аварийных домов, а это 20 тыс. граждан. Это серьёзная цифра. Сейчас в Фонде есть 45 млрд. рублей. Мы считаем правильным дать деньги тем успешным регионам, которые досрочно выполнили программу, — отметил Степашин.

Глава региона поблагодарил за доверие Правительство РФ и Фонд развития территорий, благодаря которому в регионе реализуются жилищные и инфраструктурные программы.

Руководители обсудили программы модернизации ЖКХ, капремонта жилья, помощи обманутым дольщикам. Было отмечено, что по каждому из этих направлений Саратовская область может рассчитывать на поддержку Фонда.