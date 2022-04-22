В рамках заседания Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко назвала Саратовскую область в числе «безусловных лидеров реформы» обращения с ТКО в России по итогам 2021 года.

В Саратовской области показатель обработки отходов по итогам 2021 года уже превысил 81% за счет работы концессионных объектов АО «Ситиматик» в Энгельсе и Балакове. Кроме того, ведется подбор площадки для строительства нового мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тыс. т./год для обслуживания районов Правобережья.

«Саратовская область вновь высоко отмечена на федеральном уровне. Это показатель уровня работы Правительства региона и нашей компании по выстраиванию инфраструктуры по обращению с ТКО, эффективности работы наших концессионных объектов. Мы ставим цели по исполнению задач реформы с опережением графика. Сейчас внедряется раздельный сбор, который в перспективе даст существенное подспорье в сортировке отходов. Поэтому мы готовы развивать инфраструктуру, продолжать модернизацию наших сортировочных комплексов и создавать новые объекты», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что по заложенным параметрам реформы, к 2030 году должна быть достигнута 100% обработка всех поступающих отходов и снижение объемов захоронения в 2 раза. 50% образуемых отходов должны будут к этому времени направляться на переработку.