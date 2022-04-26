В Правительстве Российской Федерации назвали регионы с наиболее эффективной реализацией мусорной реформы в 2021 году. Об этом сообщает Минприроды Саратовской области со ссылкой на ТАСС.

Эффективнее всего реформа отрасли обращения с отходами проводится в 13 регионах РФ, в том числе в Саратовской области.

В настоящее время региональные операторы по обращению с отходами выбраны в 85 регионах.



-По итогам 2021 года процент твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, достиг 82,7% (при плане – 52,4%), а направленных на утилизацию на уровне 3% (при плане — 2,6%). Исполнить указанные показатели позволила созданная в Левобережье области коммунальная инфраструктура, состоящая из трех мусоросортировочных комплексов в Энгельсе, Балакове и Саратове, общей мощностью 380 тыс. тонн/год и 18 мусороперегрузочных станций. На сегодняшний день в регионе имеется 11 полигонов размещения ТКО общей мощностью более 1 млн тонн в год при общем объеме образования отходов не более 600 тысяч тонн ежегодно. Доля охвата населения услугой по вывозу ТКО по итогам 2021 г. составила 99,8 %. Это один из самых высоких показателей в ПФО и в целом по России, — отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году по нацпроекту «Экология», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов в стране. Реализовать поставленные цели планируется к 2030 году.