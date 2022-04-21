Семь регионов России – Саратовская область, Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская и Нижегородская области, Пермский край – вошли в единый национальный речной турмаршрут.

В Приволжском федеральном округе туристические проекты этих семи регионов входят в инициативу «Волжское путешествие».

– Получился единый национальный речной туристический маршрут. В рамках него будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновлен речной флот субъектов округа. Маршрут может быть также расширен за счет присоединения других регионов, – рассказал Чернышенко.

К середине мая в России запустятся все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.