Саратовская область попала в федеральную программу по развитию сети экологичного пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Также в программу попали Липецкая, Ярославская, Нижегородская, Курская, Сахалинская, Ростовская области, а также Краснодарский, Красноярский и Пермский края. Предполагаемый объем инвестиций – 231 млрд рублей.

В рамках программы в областные центры поставят более 600 трамваев и около 300 электробусов, реконструируют более 700 км трамвайных путей и порядка 90 зарядных станций.

Также появится цифровая платформа для управления общественным транспортом и мобильное приложение, в котором можно спланировать маршрут, отследить движение транспорта на карте и оплатить проезд.

Строительно-монтажные работы завершатся в 2027 году.