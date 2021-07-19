Саратовская область вошла в пятерку лидеров ПФО по информационной активности реализации нацпроектов

По данным «Медиалогии» Саратовская область заняла четвертое место в ПФО по уровню информационной активности о реализации национальных проектов. Всего в I полугодии 2021 года в СМИ вышло 9,026 тысячи материалов, посвященных мероприятиям нацпроектов на территории региона. На первую позицию вышла Нижегородская область с показателем публикаций 24,408 тысячи, второе место у Республики Башкортостан – 16,437 тысячи, третье – у соседней Самарской области с числом материалов – 12,065 тысячи. Замыкает пятерку Республика Татарстан, где вышло 8,970 тысячи публикаций.

По данным мониторинга, в первом полугодии 2021 года лидерами по упоминаемости в саратовских СМИ стали нацпроекты «Жилье и городская среда» – 1,871 тысячи материалов, «Демография» – 923 публикации, о проекте «Образование» вышло 687 материалов, 482 сообщения с упоминанием нацпроекта «Экология» и еще 450 о «Безопасные качественные дороги».

Всего за полгода органами исполнительной власти области организовано и проведено около 350 пресс-мероприятий, в том числе посвященных реализации нацпроектов. Самые открытыми для СМИ по-прежнему остаются региональные министерство здравоохранения, министерство культуры, министерство образования, министерство труда и социальной защиты, министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство информации и печати.

С начала года сотрудники ведомственных пресс-служб подготовили и направили в адрес средств массовой информации более 2,5 тысяч пресс-релизов с социально значимой информацией и комментариями первых лиц. По этому показателю лидируют министерство культуры, министерство образования, министерство молодежной политики и спорта, министерство труда и социальной защиты, министерство экономического развития, министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство здравоохранения области.

За шесть месяцев текущего года при участии ведомств вышло в эфир порядка 900 телесюжетов о самых актуальных для жителей региона вопросах, решение которых находится в сфере деятельности правительства области. Среди востребованных тем – молодежная политика и спорт, образование, культура и здравоохранение региона, а также вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. В 100 телесюжетах зрителям области рассказали о реализации национальных проектах – открывающихся и строящихся объектах.