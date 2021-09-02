Саратовская область вошла в десятку лучших регионов страны по количеству ученных степеней. По Поволжскому федеральному округу она оказалась на четвертом месте.

На данный момент в регионе работают 725 кандидатов наук и 214 докторов. В научный потенциал Саратовской области входят 23 ВУЗа, 34 отраслевых научно-исследовательских института и организации и 65 предприятий, ведущих научные исследования.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева выступила с предложением, которое поможет ускорить развитие научного потенциала.

— Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. Каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей, — заявила Шмелева.

Затраты на инновационные исследования в 2020 году составили восемь миллиардов рублей. Объем инновационных товаров составил 21 миллиард рублей.