Саратовская область вошла в список регионов, где рынок труда восстанавливается лучше всего. К такому выводу пришли эксперты портала «Работа.ру».

Эксперты сайта провели анализ темпов найма и объемов открытых вакансий в прошедшем году.

Саратовская область попала на 8 место из 85 позиций списка. Лучше всего в регионе идут дела с трудоустройством в сфере транспорта и логистики, в агропромышленном секторе, а также в области офисных служб и бизнес-услуг.

Напомним, в декабре в правительстве РФ говорили о том, что в регионе не удалось достигнуть показателя восстановления рынка труда.