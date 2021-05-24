Саратовская область заняла 14 место по доле социальных расходов бюджета среди всех регионов России, согласно рейтингу, составленному экспертами РИА Новости.

В прошлом году на каждого жителя области приходилось 56,04 тысячи рублей социальных расходов консолидированного бюджета. Лидерами стали Москва с 124,76 тысячи рублями Меньше всего тратит Якутия — 37,77 тысячи рублей, Камчатский край — 32,46 тысячи рублей и Чукотский АО — 25,73 тысячи рублей. В среднем по РФ этот показатель составил 66,39 тысячи рублей на человека.

Доля социальных расходов в суммарных расходах бюджета Саратовской области составила 71,6 процента.