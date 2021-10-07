В Сахалинской области состоялся XIII Всероссийский съезд Ассоциации молодёжных правительств Российской Федерации. Саратовскую область на мероприятии представила председатель Молодёжного Правительства региона, магистрантка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Шевченко.

В этом году Всероссийский съезд в Южно-Сахалинске объединил 76 человек из 69 регионов страны. Традиционно в рамках ежегодного мероприятия подводятся итоги работы, на основе которых формируется Всероссийский рейтинг молодёжных правительств страны, выстраиваются планы на будущее. По итогам года Молодёжное Правительство Саратовской области вошло в число лучших, заняв 12 позицию в рейтинге среди молодёжных правительств, созданных в 72 субъектах Российской Федерации. При этом по сравнению с прошлым годом Саратовский регион поднялся на 3 позиции вверх.

—Из года в год на Всероссийском уровне отмечается положительная динамика нашей деятельности: в позапрошлом году мы занимали 20 место, в прошлом — 15, а сегодня поднимаемся на 12 позицию. За этими цифрами стоит большая работа каждого из членов Молодёжного Правительства Саратовской области. Среди нас — участники, победители и эксперты Всероссийских молодёжных конкурсов и форумов, организаторы городских и региональных мероприятий, – рассказала Анастасия Шевченко.

В этом году члены Молодёжного Правительства области внесли свои предложения в части национальных проектов в Росмолодёжь, организовали региональный форум для детей, танцевальный флешмоб в рамках празднования Дня Победы, серию деловых игр «Парламентские дебаты» для студентов саратовских вузов, провели мониторинг засечных черт области, проанализировали официальные сайты администраций районов в проекте «Доступный муниципалитет» и многое другое.