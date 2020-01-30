Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг по упоминаемости в средствах массовой информации регионов в контексте реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

Рейтинг составлен на основе анализа публикаций СМИ в 2019 году. Саратовская область заняла 20 место из 85 субъектов с медиаиндексом 47,075 тысячи.

Лидируют в рейтинге Краснодарский край, Республика Татарстан и Нижегородская область.

Напомним, что с мая 2019 года Саратовская область четырежды входила в ТОП-20 регионов страны по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 15 место в июне, 17 место в августе и сентябре, 19 место в июле.

Министр информации и печати области Светлана Бакал отметила, что «теме реализации инициатив Президента России и, в частности, национальных проектов в течение всего прошлого года уделялось большое внимание, в том числе пресс-службами органов исполнительной власти области. Не могли остаться в стороне от такой важной для жителей региона темы и средства массовой информации. Ежедневно журналисты информировали своих читателей, зрителей, слушателей о том, какая работа ведется в этом направлении, какие есть проблемы, и как они решаются. В текущем году значение этой темы будет только возрастать, учитывая, что Саратовская область участвует во всех нацпроектах, и в этом году на территории региона планируется возвести в рамках нацпроектов 49 крупных объектов».