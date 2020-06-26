В условиях существующей эпидемической ситуации россияне планируют свой отпуск внутри страны. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные для летнего отдыха российские регионы, расположенные на берегах реки Волга.

В рейтинге Саратовская область находится на восьмом месте — регион привлекает туристов своей природой, достопримечательностями и доступными ценами.

Волга протекает по территории 15 регионов России. Среди них, самыми популярными для отдыха оказались следующие:

1. Тверская область — 6,146 тысячи рублей / 5,14 ночи*

2. Московская область — 6,105 тысячи рублей / 3,18 ночи

3. Ярославская область — 4,124 тысячи рублей / 4,31 ночи

4. Волгоградская область — 1,575 тысячи рублей / 3,25 ночи

5. Нижегородская область — 2,605 тысячи рублей / 3,8 ночи

6. Самарская область — 2,437 тысячи рублей / 4 ночи

7. Ивановская область — 1,55 тысячи рублей / 1 ночь

8. Саратовская область — 1,7 тысячи рублей / 1 ночь

По данным сервиса, туристы планируют отдых летом на Волге на период от одной до пяти ночей и потратят на проживание от 1,5 до шести тысяч рублей в сутки.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

— Река Волга невероятно красивая, с живописными островами и проливами традиционно является местом притяжения. Для отдыха в Саратовской области на берегах реки расположено 67 турбаз с разнообразными развлечениями от рыбалки до вейксерфинга. Отдых на Волге — это отличный вариант, чтобы отвлечься от повседневной суеты, восстановить силы, провести время в умиротворении вдали от шумного города, — прокомментировала новость председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.