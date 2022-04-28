Сегодня, 28 апреля, был объявлен ТОП-7 регионов по количеству поданных проектов на форум «Сильные идеи для нового времени».

Саратовская область занимает в нем 5 место, обогнав даже Санкт-Петербург. От региона подан 591 проект.

Отмечено, что в регионах-лидерах по заявкам заметно мобилизовались лидеры развития, которые готовы делиться как уже проверенными инструментами, так и презентовать экспертному сообществу прототипы. Все они потенциально могут стать драйверами будущего развития страны, улучшения качества жизни людей.