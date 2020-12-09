Волонтеры Российского движения школьников из 85 регионов страны проверили качество школьных обедов, сообщают «Известия».

Более двух тысяч школьников в рамках проекта ведут еженедельный «дневник наблюдений». По его итогам топ регионов с лучшим питанием возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идут Саратовская область и Ненецкий автономный округ. Затем следуют Амурская, Калужская области, Республика Карелия, Оренбургская, Курганская области, Крым и Приморский край.

«Невкусный» топ возглавили Еврейская автономная область, Севастополь и Брянская область. За ними идут Липецкая, Челябинская области, Мордовия, Смоленская область, Хакасия, Нижегородская и Владимирская области.