Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в своем докладе членам Совета Федерации включил Саратовскую область с число самых коррумпированных регионов страны.

Возглавляет список Мордовия, Чувашия и Камчатка. Четвертое место заняла Архангельская область, пятое — Брянская. Затем Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Наименьший уровень коррупции зафиксирован в Ингушетии, Хакасии и Алтайском крае.

По словам Игоря Краснова, коррупционные проявления наблюдаются, в основном, в сферах освоения бюджетных средств, организации торгов, управления имуществом, контрольно-ревизионной, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунальном хозяйстве.