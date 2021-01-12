Саратовская область оказалась в числе регионов РФ, находящихся в так называемой «зеленой зоне» по новой коронавирусной инфекции, сообщает федеральный штаб по борьбе с covid-19.

Саратовская область вошла в «зеленую зону» за счет сокращения смертности и числа новых случаев. Рассталась с «зеленой зоной» Ленинградская область, где выросли смертность и число активных кейсов.

Напомним, в регионе общее количество заболевших covid-19 составляет 38,443 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 32,936 тысячи человек.