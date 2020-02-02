Саратовская область стала абсолютным лидером среди российских регионов по убыли населения. Об этом сообщает Ростат.

По данным ведомства, в 2019 году население нашего региона уменьшилось на 19 тысяч человек. В рейтинге также находится Омская область, число жителей которой сократилось на 17,6 тысячи, Кемеровская — 16,5 тысячи человек, Алтайский край и Волгоградская область — 15,8 тысячи человек.

Среди регионов, чье население выросло Московская область — 88 тысяч человек, Москва — 77,2 тысячи человек Тюменская область — 31,8 тысячи человек.