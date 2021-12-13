Подведены предварительные итоги реализации Государственной программы переселения соотечественников в 2021 году. Об этом сообщили в минтруда и соцзащиты региона.

В 2021 году в Саратовскую область переехали жить и работать 1988 участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей. По количеству прибывших соотечественников регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе. На единовременную финансовую поддержку по линии министерства труда и социальной защиты направлено 8,6 миллиона рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Сергей Егоров на постоянно действующем совещании под председательством вице-губернатора – председателя правительства области Романа Бусаргина.

Как отметил Сергей Егоров, реализация программы способствует улучшению демографической ситуации, а также обеспечивает потребности экономики области в притоке квалифицированных кадров. Кроме того, у программы есть долгосрочная перспектива, учитывая потенциал приезжающих детей и молодежи.

Мониторинг показывает, что среди соотечественников, ставших участниками программы, преобладают молодые люди в возрасте 25-35 лет, с высшим и средним образованием и опытом работы, знающие русский язык.

Чаще всего соотечественники прибывали из Республики Казахстан, из Таджикистана, Узбекистана, Украины. Для проживания участники программы выбирали Балаково, Вольск, Маркс, Саратов, Энгельс.

По словам министра, приоритетным правом на участие в программе пользуются заявители трудоспособного возраста, имеющие высшее либо среднее профессиональное образование и опыт работы по профессиям, востребованным на рынке труда Саратовской области. Особый приоритет отдается соотечественникам из числа научных работников, специалистов, обладающих редкими профессиями, и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими исследованиями, а также гражданам, планирующим занятость в сферах образования и здравоохранения.

Центры занятости населения области оказывают всем прибывающим соотечественникам в трудоспособном возрасте содействие в трудоустройстве. Из прибывших в этом году участников программы уже трудоустроились на предприятия и в организации региона более одной тысячи человек.