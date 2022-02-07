По данным на 7 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 595 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По сравнению с последними днями, заболеваемость остается на одном уровне, что может говорить о выходе на плато.

Общее количество заболевших в области составляет 154 472 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 131 017 человек, за сутки — 187.

На стационарном лечении находятся 1 860 человек, на амбулаторном — 16 356.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 690, Энгельсском районе — 234, Балаковском — 171, Балашовском — 115, Пугачевском — 30, Советском и Перелюбском — по 24, Вольском — 23, Воскресенском — 21, Федоровском — 20, Турковском — 18, Дергачевском и Ртищевском — по 14, Хвалынском и Татищевском — по 13, Ершовском и Краснопартизанском — по 12.