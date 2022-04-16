Власти Саратовской области выплатят по 1 млн рублей из резервного фонда региона семьям погибших в ходе военной спецоперации на территории Украины.

«Членам семьи погибшего военнослужащего, лица, проходившего службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевшего специальное звание полиции, пособие назначается в равных долях в общем размере 1 млн рублей«, — говорится в постановлении, опубликованном на портале правительства области.

Посмертное пособие выделят из резервного фонда региона.

Только по официальным данным, в ходе спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года погибли 29 военных из Саратовской области. Возраст погибших составляет 20 — 30 лет. Некоторые из них не успели обзавестись семьями и детьми.