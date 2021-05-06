Один из порталов по поиску работы провел опрос и проанализировал «самые важные итоги года пандемии». У Саратова выросли показатели по большинству пунктов.

Улучшилась ситуация с общественным транспортом. Больше людей довольны состоянием дорог, увидели улучшения в развитии школ и детских садов. Оценили горожане и усилия властей по модернизации и увеличению количества парков и скверов.

Все эти изменения не заметить невозможно. Хотя и стремиться есть к чему. Если говорить о цифрах, то Саратов стал нравиться 65 процентов опрошенных по сравнению с 2017 годом, когда этот показатель был равен 49 процентов.