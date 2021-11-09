Сегодня, 9 ноября, в Саратове проходит очередное заседание координационного совета по коронавирусу с участием губернатора области.

Стало известно, что медицинские организации региона приобрели 43 тысячи ПЦР-тестов, в ближайшее время будут закуплены еще 26 тысяч.

На 10 миллионов из областного бюджета приобретут 83 тысячи тест-полосок, которые распределят по отдаленным районам области.

— Трудности с доступом в пункты вакцинации из-за QR-кодов повлияли на суточное количество вакцинированных. За сутки в точки вакцинации приходят около пяти тысяч человек, хотя раньше желающих было от 8 до 10 тысяч, — заметила замминистра здравоохранения региона Асят Выкова.

В субботу в регион поступили 25 650 доз вакцины «Спутник-V». На сегодняшний день привиты первым компонентом 907 651 человек, а полностью прошли вакцинацию более 769 тысяч человек.

Против гриппа привиты 618 166 человек.