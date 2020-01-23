В этом году министерство здравоохранения планирует закупить семь передвижных медико-диагностических комплексов. Об этом рассказала глава регионального минздрава Наталья Мазина.

За счет средств федерального бюджета на сумму 57,569 миллиона рублей комплексы будут приобретены для Дергачевской, Калининской, Петровской, Пугачевской, Ртищевской, Саратовской и Марксовской районных больниц.

-Эти комплексы представляют собой мини-поликлинику на колесах. Они достаточно мобильны, оснащены медицинским оборудованием для проведения первичного обследования жителей, осуществления определенных медицинских манипуляций. Закупленные ранее комплексы доказали свою востребованность и эффективность. Мы получаем большое количество благодарностей от жителей, которые могли обследоваться с их помощью, — говорит министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина.