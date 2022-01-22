По данным на начало января область занимает второе место в ПФО по стоимости минимального набора продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Саратовской области.

Как говорится в сообщении, этому способствует ярмарочная торговля. К примеру, цены продукцию, реализуемую на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на 10-15% ниже, чем на потребительском рынке. Картофель на ярмарочных площадках города реализуется по цене от 20 до 40 рублей за кг в зависимости от сорта и размера, капуста – от 40 рублей.

В сетевых магазинах также заморожена наценка на ряд социально значимых продуктов, включая овощи «борщевого набора».

Лидером подорожания стала капуста. Рост цен на овощ обусловлен неурожаем прошлого года и сокращением посевных площадей, к которому привела экстремально низкая цена в 2020 году.

В целом годовой рост стоимости овощей, как отмечают в региональном минсельхозе, связан с всеобщим подорожанием удобрений, семян и энергоресурсов.