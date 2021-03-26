В Саратовской области на 26 марта средняя цена на бензин всех марок составляет 46,53 рубля. Об этом сообщили в министерстве промышленности региона.

Область занимает восьмое место в ПФО по этому показателю и 27 по России. В ПФО цены выше саратовских в Пермском крае, Нижегородской, Кировской, Самарской, Пензенской областях, Удмуртской Республике. А также соседних областях, граничащих с округом — Волгоградской, Тамбовской, Воронежской.

Литр АИ-92 стоит 44,25 рубля — десятое место в ПФО, АИ-95 — 47,59 рубля (одиннадцатое место), АИ-98 — 52,41 (второе место, дешевле в Мордовии), а дизельного топлива — 47,78 рубля (шестое место).

В министерстве отметили, что розничные цены на топливо формируются на основании оптовых, сформированных на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. На уровне региона оптовые цены на бензин и дизельное топливо не устанавливаются.

Напомним, Росстат сообщал о подорожании цен на бензин.