В Саратовской области естественная убыль населения в январе-августе 2020 года составила 11,682 тысячи человек. Об этом говорится в докладе Росстата “Социально-экономическое положение России”.

С января по август на свет появилось 12,219 тысячи детей, умерли 23,901 тысячи человек. В прошлом году цифры составляли 13,525 тысячи и 22,734 тысячи соответственно.

Саратовская область занимает шестое место в РФ, уступая Самарской облсти, Москве, Ростовской, Нижегородской и Московской областям. По абсолютной убыли населения — четвертое (12,677 тысячи человек). Впереди Нижегородская область (14,289 тысячи человек), Санкт-Петербург (22,491 тысячи человек), Москва (39,325 тысячи человек).