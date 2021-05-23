В Саратовской области зафиксирован самый низкий уровень цен среди регионов ПФО по восьми продуктам из минимального набора питания. Это баранина, масло подсолнечное, маргарин, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, рис, пшено и яблоки. Об этом сообщили в минэкономразвития региона.

В апреле среди регионов ПФО в области одни из самых низких цен на яйца куриные (второе место); рыбу мороженую, молоко питьевое и чай, соль (третье место); говядину, огурцы свежие и лук (четвертое место); вермишель, сыры, морковь и печенье (шестое место).

По стоимости минимального набора продуктов питания по итогам апреля область занимала втлрое место в ПФО. Стоимость минимального набора составила 4158,2 тысячи рублей