Саратовская область по итогам 2020 года заняла второе место среди регионов страны по абсолютной убыли населения. Об этом сообщили в Росстате.
Ранее область занимала девятое место, разница между родившимися и умершими составила 20,864 тысячи человек. В этом году регион потерял 25,476 тысячи человек.
По показателям миграционной убыли область занимает восьмое место в стране, уехало на 4,612 тысячи человек больше, нежели вернулось.
Вроде большая убыль, а пробки на 50 лет Октября остались.
Да потому что нищета в Саратове, а ещё заявили, что средняя зарплата в Саратове составила 33 тысячи рублей. Хватит народ смешить. А может просто у чиновников она выросла в 3-5 раз, вот и получилась такая средняя зп по Саратову.
Печально
Я вас умоляю ))) Машин еще больше, пробок еще больше, дома строятся, квартиры продаются )))
Вы о каких пробках говорите!!???Мы выбираем!!!
Скоро одна Госдума здесь останется жить с таким управлением!
Стабильность, которую мы выбрали