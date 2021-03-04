Саратовская область по итогам 2020 года заняла второе место среди регионов страны по абсолютной убыли населения. Об этом сообщили в Росстате.

Ранее область занимала девятое место, разница между родившимися и умершими составила 20,864 тысячи человек. В этом году регион потерял 25,476 тысячи человек.

По показателям миграционной убыли область занимает восьмое место в стране, уехало на 4,612 тысячи человек больше, нежели вернулось.

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7 КОММЕНТАРИИ

  2. Да потому что нищета в Саратове, а ещё заявили, что средняя зарплата в Саратове составила 33 тысячи рублей. Хватит народ смешить. А может просто у чиновников она выросла в 3-5 раз, вот и получилась такая средняя зп по Саратову.

  4. Я вас умоляю ))) Машин еще больше, пробок еще больше, дома строятся, квартиры продаются )))

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