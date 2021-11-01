Саратовская область заняла 31 место во всероссийском рейтинге регионов по уровню безработицы от РИА-НОВОСТИ. На первом месте рейтинга – наиболее благополучные регионы, последнее, соответственно, имеет наибольшую безработицу.

Самым благоприятным регионом для поиска работы оказался Санкт-Петербург, последнее место в рейтинге заняла республика Ингушетия.

Саратов получил 31 место в этом рейтинге, уровень безработицы за период июль-август 2021 года составил 4%, среднее время поиска работы по Саратову во втором квартале текущего года составило 8,3 месяца.

Средний процент безработных по России составил 4,6 процента.