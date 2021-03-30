В Саратовской области продолжается реализация госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

С начала 2021 года в регион переехали 259 человек. По прогнозам, ожидается прибытие еще 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты области.

В прошлом году в регион вернулись 1,8 тысячи человек.

Область заняла первое место в ПФО по числу прибывших соотечественников.

В основном граждане выбирают для постоянного проживания Саратов, Энгельс, Балаково, а также Вольский, Балашовский, Марксовский муниципальные районы.

Участниками программы могут стать граждане трудоспособного возраста, имеющие среднее и высшее профессиональное образование. Предпочтение отдается тем, кто планирует трудиться в сферах образования и здравоохранения в сельской местности.

В 2021 году прибывшим в регион будут выплачивать через центры занятости по восемь тысяч рублей в качестве финансовой поддержки. А еще им будут частично компенсировать расходы на аренду жилья.

В 2021 году прибывшим в регион участникам программы и членам их семей будет выплачиваться через центры занятости населения единовременная финансовая поддержка в размере 8 тысяч рублей. Кроме того, участникам программы переселения, прибывших из других государств, будут частично компенсироваться расходы на аренду жилья.

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