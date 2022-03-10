По данным аналитиков hh.ru, спрос на персонал в Саратовской области растет быстрее, чем по стране в целом.

Так, в феврале 2022 года количество активных вакансий в Саратовской области выросло на 37% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. В то же время в России количество вакансий увеличилось всего лишь на 26% к прошлому году.

По сравнению с январем 2022 года рынок труда в Саратовской области также демонстрирует рост спроса на персонал: так, в феврале было открыто на 8% больше вакансий, чем месяц назад, по стране в целом – также на 8% больше.

В регионе наиболее ощутимо вырос спрос на работников в профессиональных сферах: «Спорт, фитнес, красота», «Продажи», «Транспорт, логистика», «Рабочий персонал».

В то же время сократилось количество активных вакансий: «Автомобильный бизнес», «Туризм, гостиницы, рестораны», в банковской сфере.