В Саратове с 8 по 9 апреля состоятся Гагаринские чтения, посвященные 60-летию первого полета человека в космос.

В его рамках пройдут заочные и очные выступления, экскурсия на место приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Будет представлен мультиформатный альбом «Гагарин – Саратов – Космос».

Также пройдет награждение областной спецбиблиотеки за победу в XI Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир спасённый…». На конкурс был представлен мультиформатный альбом-путеводитель «Оружие Победы». Альбом отмечен дипломом III степени в номинации «Лучшее краеведческое издание по тематике Конкурса».