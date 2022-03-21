Член Общественной палаты Саратовской области Елена Склярова дала оценку недавно созданному чат-боту по социально важным вопросам.

Напомним, при поддержке российского правительства запущен ресурс «Помощник Объясняем.рф». Через него можно получить официальную информацию о лекарствах, пособиях, контроле цен на продукты и о ситуации в банковском секторе. Бот реализуется в рамках портала «Объясняем.рф».

Член региональной ОП уже оценила удобство в использовании ресурса.

«Чат-Бот радует своей простотой и оперативностью. Задать вопрос может любой желающий. Все вопросы группируются и удобно отображаются. Информация достоверна. Сейчас многих волнует вопрос о постановке иностранных лекарственных препаратов. Благодаря помощнику, можно узнать актуальную информацию о поставке того или иного препарата в Россию. Также быстро можно получить ответы на вопросы об образовании, экономике, продовольствии, здравоохранении, соцзащите и транспорте. Также радует, что можно как получить ответы на предлагаемые темы, так и задать свои вопросы в специальной форме», – рассказала Елена Склярова.

Работает чат-бот на трёх площадках: Telegram (http://url-shortener.yc.fstrk.io/E9CNoAZf), Viber (http://url-shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w) и «ВКонтакте» (https://vk.com/app7156066_-210913552).

Напомним, портал «Объясняем.рф» был презентован в начале марта вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Информация для материалов сайта предоставляется профильными министерствами и ведомствами. В нашем регионе также работают группы «Объясняем. Саратовская область» в Telegram, «Одноклассниках» и «ВКонтакте».