Сегодня, 26 марта, в Общественной палате Саратовской области прошло заседание Комиссии по экономике и предпринимательству, строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной инфраструктуре, мониторингу социально-экономического развития региона.

Ее главой является Елена Герчикова. На мероприятии также был председатель ОПы Борис Шинчук.

После назначения зампреда комиссии и секретаря присутствующие предложили внести новые темы в работу.

Елена Склярова, член ОПы, затронула вопрос строительства объектов соцсферы в новых микрорайонах, где сразу же растет нагрузка на социальную инфраструктуру. Местным жителям требуется больше мест в детсадах и школах, медицинские учреждения, спортивные и культурные объекты.

— Особенно остро эта проблема стоит в Саратове и Энгельсе. Знаю не понаслышке, как мама двух несовершеннолетних детей, – подчеркнула она.

Елена Склярова напомнила, что тему не раз поднимал председатель ГД Вячеслав Володин. Ее поддержала Татьяна Никитина, которая возглавляет группу «Общественный совет – 64» при Общественной палате.

Кроме того, на заседании членам комиссии вручили удостоверения и значки.

