Организация ООО «ТРАНСОЙЛ» выплатила 1,8 миллионов рублей задолженности работникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Компания занимается предоставлением услуг питания и проживания вахтовым работникам, трудящимся на объектах добычи нефти. В результате проверки выявилась задолженность в заработной плате за июнь-июль 80 сотрудникам.

Прокуратура внесла представление директору организации, и направила предостережение о недопустимости нарушения закона. Задолженность выплатили в полном объеме.